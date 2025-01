Sovereign 1839 WW "Wappen" (Großbritannien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign 1839 "Wappen" mit Markierung WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Großbritannien (The Royal mint) geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 30323, welches bei Heritage Auctions für 204.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.

