flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1659 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 6 Pence 1659 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 6 Pence 1659 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht3 g
  • Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1659
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1659 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1659 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 857, welches bei Spink für 3.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2017.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1659 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1659Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen