Unite 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1652 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1578, welches bei The New York Sale für 18.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2025.

Erhaltung UNC (3) XF (1) VF (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS61 (3) Service NGC (3) PCGS (1)