Unite 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9,1 g
- Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
- Durchmesser34 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- WertangabeUnite
- Jahr1652
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:10000 USD
Auktionspreise (6)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1652 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1578, welches bei The New York Sale für 18.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNew York Sale
Datum16. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
18000 $
Preis in Auktionswährung 18000 USD
VerkäuferSt James’s
Datum26. Januar 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
4593 $
Preis in Auktionswährung 3400 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum28. September 2018
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
******
******
