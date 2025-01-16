flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Unite 1652 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Unite 1652 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: St James’s Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9,1 g
  • Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeUnite
  • Jahr1652
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:10000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1652 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (6)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1652 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1578, welches bei The New York Sale für 18.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1652 auf der Auktion New York Sale - 16. Januar 2025
VerkäuferNew York Sale
Datum16. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
18000 $
Preis in Auktionswährung 18000 USD
Großbritannien Unite 1652 auf der Auktion St James’s - 26. Januar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum26. Januar 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
4593 $
Preis in Auktionswährung 3400 GBP
Großbritannien Unite 1652 auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1652 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 28. September 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum28. September 2018
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Großbritannien Unite 1652 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Mai 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1652 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungXF
Preis
