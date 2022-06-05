flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

6 Pence 1609 "Vierte Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 6 Pence 1609 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 6 Pence 1609 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1609
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:170 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1609 "Vierte Büste" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1609 "Vierte Büste". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 89, welches bei Dix Noonan Webb für 190 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Februar 2018.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1609 "Vierte Büste" auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
150 $
Preis in Auktionswährung 120 GBP
Großbritannien 6 Pence 1609 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungF
Preis
89 $
Preis in Auktionswährung 70 GBP
Großbritannien 6 Pence 1609 "Vierte Büste" auf der Auktion DNW - 21. Februar 2018
VerkäuferDNW
Datum21. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1609 "Vierte Büste" auf der Auktion Davissons Ltd. - 24. April 2014
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum24. April 2014
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1609 "Vierte Büste" auf der Auktion CNG - 1. Oktober 2008
VerkäuferCNG
Datum1. Oktober 2008
ErhaltungF
Preis
