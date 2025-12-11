1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1166, welches bei Editions V. GADOURY für 1.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. November 2019.

Erhaltung AU (1) XF (4) VF (7) Erhaltung (slab) AU58 (1) XF45 (4) Service NGC (4) PCGS (1)