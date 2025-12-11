flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)

Avers 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,23 g
  • Durchmesser10 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • Wertangabe1/2 Penny
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (12)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1166, welches bei Editions V. GADOURY für 1.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. November 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
74 $
Preis in Auktionswährung 55 GBP
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
160 $
Preis in Auktionswährung 160 USD
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion CNG - 20. Mai 2020
VerkäuferCNG
Datum20. Mai 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion V. GADOURY - 16. November 2019
VerkäuferV. GADOURY
Datum16. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Heritage - 29. Mai 2014
VerkäuferHeritage
Datum29. Mai 2014
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Großbritannien 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" auf der Auktion Goldberg - 1. Juni 2005
VerkäuferGoldberg
Datum1. Juni 2005
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Beliebte Abschnitte
