1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,23 g
- Durchmesser10 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- Wertangabe1/2 Penny
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Penny Ohne jahr (1603-1604) "Erste Ausgabe". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1166, welches bei Editions V. GADOURY für 1.400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. November 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
74 $
Preis in Auktionswährung 55 GBP
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
160 $
Preis in Auktionswährung 160 USD
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungVF
Preis
