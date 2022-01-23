Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Verzierte Rüstung (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Verzierte Rüstung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 181, welches bei Spink für 50.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

