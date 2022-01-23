GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Verzierte Rüstung (Großbritannien, Jakob I)
Vielfalt: Verzierte Rüstung
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallGold (0,979)
- Gewicht11,15 g
- Reines Gold (0,351 oz) 10,9159 g
- Durchmesser36,5 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeSovereign
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Verzierte Rüstung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 181, welches bei Spink für 50.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.
