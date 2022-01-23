flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Verzierte Rüstung (Großbritannien, Jakob I)

Vielfalt: Verzierte Rüstung

Avers Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" Verzierte Rüstung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" Verzierte Rüstung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallGold (0,979)
  • Gewicht11,15 g
  • Reines Gold (0,351 oz) 10,9159 g
  • Durchmesser36,5 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeSovereign
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" Verzierte Rüstung - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten". Verzierte Rüstung. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 181, welches bei Spink für 50.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion CNG - 11. Januar 2023
VerkäuferCNG
Datum11. Januar 2023
ErhaltungXF
Preis
36250 $
Preis in Auktionswährung 36250 USD
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
67775 $
Preis in Auktionswährung 50000 GBP
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis


Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis


Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2021
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2021
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2021
ErhaltungAU53 PCGS
Preis


Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion New York Sale - 14. Januar 2021
VerkäuferNew York Sale
Datum14. Januar 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis


Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Sovereign Rarities - 25. September 2018
VerkäuferSovereign Rarities
Datum25. September 2018
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Zweiter Büsten" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis


Beliebte Abschnitte
