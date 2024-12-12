flag
GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952

Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Avers Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob IRevers Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I

Spezifikation

  • MetallGold (0,979)
  • Gewicht11,15 g
  • Reines Gold (0,351 oz) 10,9159 g
  • Durchmesser36,5 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumJakob I
  • WertangabeSovereign
  • JahrOhne jahr (1603-1604)
  • Name & RolleJakob I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:48000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Jakob I
Auktionspreise (21)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 919, welches bei MDC Monaco für 120.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.

Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
95741 $
Preis in Auktionswährung 75000 GBP
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
43248 $
Preis in Auktionswährung 38000 CHF
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion New York Sale - 11. Januar 2023
VerkäuferNew York Sale
Datum11. Januar 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. Oktober 2021
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. Juni 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. Juni 2016
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 22. März 2016
VerkäuferSpink
Datum22. März 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Hess Divo - 17. November 2015
VerkäuferHess Divo
Datum17. November 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 8. Mai 2014
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. Mai 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Creusy Numismatique - 5. Dezember 2013
VerkäuferCreusy Numismatique
Datum5. Dezember 2013
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2010
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2010
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. Dezember 2008
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 18. Dezember 2008
VerkäuferStack's
Datum18. Dezember 2008
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
VerkäuferStack's
Datum25. April 2008
ErhaltungF
Preis
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2008
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2008
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2008
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 2. Mai 2006
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum2. Mai 2006
ErhaltungF
Preis
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 5. Mai 2005
VerkäuferSpink
Datum5. Mai 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" auf der Auktion Spink - 15. Mai 2003
VerkäuferSpink
Datum15. Mai 2003
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
