GroßbritannienZeitraum:1559-1952 1559-1952
Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)
Spezifikation
- MetallGold (0,979)
- Gewicht11,15 g
- Reines Gold (0,351 oz) 10,9159 g
- Durchmesser36,5 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumJakob I
- WertangabeSovereign
- JahrOhne jahr (1603-1604)
- Name & RolleJakob I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:48000 USD
Auktionspreise (21)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 919, welches bei MDC Monaco für 120.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
95741 $
Preis in Auktionswährung 75000 GBP
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
43248 $
Preis in Auktionswährung 38000 CHF
VerkäuferNew York Sale
Datum11. Januar 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. Juni 2016
ErhaltungAU55 NGC
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. Mai 2014
ErhaltungVF
Preis
