Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste" (Großbritannien, Jakob I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign Ohne jahr (1603-1604) "Erste Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Jacob I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 919, welches bei MDC Monaco für 120.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2024.

Erhaltung UNC (4) AU (3) XF (5) VF (5) F (4) Erhaltung (slab) MS62 (3) MS60 (1) AU55 (1) AU53 (1) Service NGC (5) PCGS (1)