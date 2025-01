Sovereign 1912 BM (Großbritannien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Sovereign 1912 mit Markierung BM. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in London geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 170, welches bei The Coin Cabinet für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. September 2020.

Erhaltung UNC (125) AU (46) XF (117) VF (36) F (2) Keine Note (13) Erhaltung (slab) MS65 (4) MS64 (13) MS63 (32) MS62 (30) MS61 (10) AU58 (20) AU55 (2) DETAILS (1) Service NGC (58) PCGS (49) CCG (1) ANACS (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (1)

Artemide Aste (1)

Attica Auctions (1)

Auction World (3)

Aurea (6)

AURORA (2)

Baldwin's of St. James's (4)

Bruun Rasmussen (2)

Casa de Subastas de Madrid (3)

Cayón (7)

Cieszyńskie CN (1)

CNG (3)

Coin Cabinet (34)

Coins of the Realm (2)

Davissons Ltd. (4)

DNW (4)

Emporium Hamburg (1)

Eurseree (2)

Felzmann (4)

Frühwald (2)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (4)

Heritage (49)

Heritage Eur (13)

HERVERA (15)

Höhn (2)

Holmasto (1)

Hong Kong (1)

ibercoin (10)

Jean ELSEN (1)

Jesús Vico (1)

Katz (15)

Klondike Auction (1)

Künker (2)

London Coins (12)

Lugdunum (2)

Monnaies d'Antan (1)

Mowbray Collectables (2)

Münz Zentrum Rheinland (5)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

Niemczyk (1)

Nihon (1)

NOONANS (1)

Numisbalt (3)

Numismática Leilões (4)

Oslo Myntgalleri (2)

Pegasus Auctions (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (2)

Rio de la Plata (4)

Roma Numismatics (1)

Schulman (4)

Sedwick (2)

Soler y Llach (22)

Sovereign Rarities (3)

Spink (8)

St James’s (1)

Stack's (29)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Stephen Album (2)

Tauler & Fau (6)

Teutoburger (6)

VL Nummus (1)

WAG (5)