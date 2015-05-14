2 Schilling 1648 (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Schilling 1648 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24, welches bei Baldwin's of St. James's für 46.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. März 2014.

Erhaltung XF (1) VF (2)