GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

2 Schilling 1648 (Großbritannien, Karl I)

Avers 2 Schilling 1648 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 2 Schilling 1648 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht9 - 10 g
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe2 Schilling
  • Jahr1648
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstättePontefract
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:69000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 2 Schilling 1648 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Schilling 1648 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24, welches bei Baldwin's of St. James's für 46.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. März 2014.

Erhaltung
Großbritannien 2 Schilling 1648 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. November 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
62052 $
Preis in Auktionswährung 48000 GBP
Großbritannien 2 Schilling 1648 auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
69360 $
Preis in Auktionswährung 44000 GBP
Großbritannien 2 Schilling 1648 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 5. März 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungVF
Preis
