2 Schilling 1648 (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht9 - 10 g
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe2 Schilling
- Jahr1648
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstättePontefract
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:69000 USD
Auktionspreise (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 2 Schilling 1648 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Pontefract geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24, welches bei Baldwin's of St. James's für 46.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. März 2014.
Erhaltung
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
62052 $
Preis in Auktionswährung 48000 GBP
