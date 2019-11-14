SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022
50 Franken 1959 B (Schweiz, Konföderation)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallGold (0,900)
- Gewicht11,29 g
- Reines Gold (0,3267 oz) 10,161 g
- Durchmesser25 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,000,000
Beschreibung
- LandSchweiz
- ZeitraumKonföderation
- Wertangabe50 Franken
- Jahr1959
- MünzstätteBern
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (1)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 50 Franken 1959 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1088, welches bei MDC Monaco für 50.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Beliebte Abschnitte