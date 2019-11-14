flag
50 Franken 1959 B (Schweiz, Konföderation)

Avers 50 Franken 1959 B - Goldmünze Wert - Schweiz, KonföderationRevers 50 Franken 1959 B - Goldmünze Wert - Schweiz, Konföderation

Spezifikation

  • MetallGold (0,900)
  • Gewicht11,29 g
  • Reines Gold (0,3267 oz) 10,161 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,000,000

Beschreibung

  • LandSchweiz
  • ZeitraumKonföderation
  • Wertangabe50 Franken
  • Jahr1959
  • MünzstätteBern
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der schweizerischen Münze 50 Franken 1959 mit Markierung B. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Konföderation und wurde vom Münzamt in Bern geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1088, welches bei MDC Monaco für 50.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2019.

Schweiz 50 Franken 1959 B auf der Auktion MDC Monaco - 14. November 2019
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungMS64 PCGS
