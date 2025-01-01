flag
SchweizZeitraum:1850-2022 1850-2022

Goldmünzen 50 Franken der Konföderation - Schweiz

type-coin
type-coin

50 Franken 1955-1959

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1955B2,000,000001958B2,000,000001959B2,000,00001
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von SchweizMünzkatalog der KonföderationAlle Schweizerische MünzenSchweizerische Münzen 50 FrankenNumismatische Auktionen