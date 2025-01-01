flag
Stolberg-WernigerodeZeitraum:1818-1824 1818-1824

Münzen von Stolberg-Wernigerode 1818

Gedenkmünzen

Vorderseite
Rückseite
Dukat 1818 Goldene Hochzeit
Durchschnittlicher Preis2200 $
Verkauf
033
Kategorie
Jahr
Suchen