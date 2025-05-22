Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" (Stolberg-Wernigerode, Christian Friedrich)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Stolberg-Wernigerode Münze Dukat 1818 "Goldene Hochzeit". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Christian Friedrich und wurde vom Münzamt in Clausthal geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24335, welches bei Heritage Auctions für 4.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2023.

