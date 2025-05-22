Stolberg-WernigerodeZeitraum:1818-1824 1818-1824
Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" (Stolberg-Wernigerode, Christian Friedrich)
Spezifikation
- MetallGold (0,986)
- Gewicht3,5 g
- Reines Gold (0,111 oz) 3,451 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC308
Beschreibung
- LandStolberg-Wernigerode
- ZeitraumChristian Friedrich
- WertangabeDukat
- Jahr1818
- Name & RolleChristian Friedrich (Graf von Stolberg-Wernigerode)
- MünzstätteClausthal
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionspreise (33)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der Stolberg-Wernigerode Münze Dukat 1818 "Goldene Hochzeit". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Christian Friedrich und wurde vom Münzamt in Clausthal geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24335, welches bei Heritage Auctions für 4.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum25. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum11. Mai 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
12
