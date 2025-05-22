flag
Stolberg-WernigerodeZeitraum:1818-1824 1818-1824

Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" (Stolberg-Wernigerode, Christian Friedrich)

Avers Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" - Goldmünze Wert - Stolberg-Wernigerode, Christian FriedrichRevers Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" - Goldmünze Wert - Stolberg-Wernigerode, Christian Friedrich

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht3,5 g
  • Reines Gold (0,111 oz) 3,451 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC308

Beschreibung

  • LandStolberg-Wernigerode
  • ZeitraumChristian Friedrich
  • WertangabeDukat
  • Jahr1818
  • Name & RolleChristian Friedrich (Graf von Stolberg-Wernigerode)
  • MünzstätteClausthal
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" - Goldmünze Wert - Stolberg-Wernigerode, Christian Friedrich
Auktionspreise (33)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Stolberg-Wernigerode Münze Dukat 1818 "Goldene Hochzeit". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Christian Friedrich und wurde vom Münzamt in Clausthal geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24335, welches bei Heritage Auctions für 4.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Höhn - 22. Mai 2025
VerkäuferHöhn
Datum22. Mai 2025
ErhaltungAU
Preis
2719 $
Preis in Auktionswährung 2400 EUR
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Busso Peus - 26. April 2024
VerkäuferBusso Peus
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
2789 $
Preis in Auktionswährung 2600 EUR
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Heritage - 25. September 2023
VerkäuferHeritage
Datum25. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Heritage - 11. Mai 2023
VerkäuferHeritage
Datum11. Mai 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Künker - 1. Juli 2021
VerkäuferKünker
Datum1. Juli 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Varesi - 24. Januar 2021
VerkäuferVaresi
Datum24. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion WDA - MiM - 30. Dezember 2020
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion WDA - MiM - 30. Dezember 2020
VerkäuferWDA - MiM
Datum30. Dezember 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Künker - 15. März 2019
VerkäuferKünker
Datum15. März 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Westfälische - 18. September 2018
VerkäuferWestfälische
Datum18. September 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Künker - 19. Juli 2018
VerkäuferKünker
Datum19. Juli 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2018
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2018
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion SINCONA - 25. Oktober 2017
VerkäuferSINCONA
Datum25. Oktober 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Künker - 29. September 2017
VerkäuferKünker
Datum29. September 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Künker - 29. September 2017
VerkäuferKünker
Datum29. September 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion HIRSCH - 21. September 2017
VerkäuferHIRSCH
Datum21. September 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Künker - 30. September 2016
VerkäuferKünker
Datum30. September 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Künker - 23. Juni 2016
VerkäuferKünker
Datum23. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Westfälische - 24. November 2015
VerkäuferWestfälische
Datum24. November 2015
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion Gärtner - 21. November 2014
VerkäuferGärtner
Datum21. November 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1818 "Goldene Hochzeit" auf der Auktion WAG - 30. Dezember 2013
VerkäuferWAG
Datum30. Dezember 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von Stolberg-WernigerodeMünzkatalog von Christian FriedrichMünzen aus von Stolberg-Wernigerode 1818Alle Stolberg-Wernigerode MünzenStolberg-Wernigerode Gold MünzenStolberg-Wernigerode Münzen DukatNumismatische Auktionen