Dukat 1824 (Stolberg-Wernigerode, Heinrich XII)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Stolberg-Wernigerode Münze Dukat 1824 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Heinrich XII und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1363, welches bei Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH für 4.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2021.

