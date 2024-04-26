flag
Dukat 1824 (Stolberg-Wernigerode, Heinrich XII)

Avers Dukat 1824 - Goldmünze Wert - Stolberg-Wernigerode, Heinrich XIIRevers Dukat 1824 - Goldmünze Wert - Stolberg-Wernigerode, Heinrich XII

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht3,49 g
  • Reines Gold (0,1106 oz) 3,4411 g
  • Durchmesser20 mm
  • RandGeriffelter

Beschreibung

  • LandStolberg-Wernigerode
  • ZeitraumHeinrich XII
  • WertangabeDukat
  • Jahr1824
  • Name & RolleHeinrich XII (Graf von Stolberg-Wernigerode)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2600 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Dukat 1824 - Goldmünze Wert - Stolberg-Wernigerode, Heinrich XII
Auktionspreise (43)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Stolberg-Wernigerode Münze Dukat 1824 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Heinrich XII und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1363, welches bei Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH für 4.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Busso Peus - 26. April 2024
VerkäuferBusso Peus
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
2789 $
Preis in Auktionswährung 2600 EUR
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Künker - 29. Februar 2024
VerkäuferKünker
Datum29. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
1897 $
Preis in Auktionswährung 1750 EUR
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Heritage - 25. September 2023
VerkäuferHeritage
Datum25. September 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Auction World - 17. Juli 2022
VerkäuferAuction World
Datum17. Juli 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Künker - 24. März 2022
VerkäuferKünker
Datum24. März 2022
ErhaltungMS63 PL PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Tauler & Fau - 3. November 2021
VerkäuferTauler & Fau
Datum3. November 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Möller - 8. Juni 2021
VerkäuferMöller
Datum8. Juni 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Gorny & Mosch - 20. April 2021
VerkäuferGorny & Mosch
Datum20. April 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Künker - 26. März 2021
VerkäuferKünker
Datum26. März 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Tauler & Fau - 9. März 2021
VerkäuferTauler & Fau
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion SINCONA - 9. Juni 2020
VerkäuferSINCONA
Datum9. Juni 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Auction World - 20. April 2020
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2020
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Rare Coins - 7. Dezember 2019
VerkäuferRare Coins
Datum7. Dezember 2019
ErhaltungMS63
Preis
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Katz - 2. November 2019
VerkäuferKatz
Datum2. November 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Aurea - 1. Dezember 2018
VerkäuferAurea
Datum1. Dezember 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Künker - 21. Juni 2018
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion GINZA - 18. November 2017
VerkäuferGINZA
Datum18. November 2017
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Grün - 15. November 2017
VerkäuferGrün
Datum15. November 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Künker - 29. September 2017
VerkäuferKünker
Datum29. September 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion HIRSCH - 21. September 2017
VerkäuferHIRSCH
Datum21. September 2017
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Stolberg-Wernigerode Dukat 1824 auf der Auktion Westfälische - 13. September 2017
VerkäuferWestfälische
Datum13. September 2017
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
