Dukat 1824 (Stolberg-Wernigerode, Heinrich XII)
Spezifikation
- MetallGold (0,986)
- Gewicht3,49 g
- Reines Gold (0,1106 oz) 3,4411 g
- Durchmesser20 mm
- RandGeriffelter
Beschreibung
- LandStolberg-Wernigerode
- ZeitraumHeinrich XII
- WertangabeDukat
- Jahr1824
- Name & RolleHeinrich XII (Graf von Stolberg-Wernigerode)
- MünzstätteDresden
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2600 USD
Durchschnittspreis (PROOF):3100 USD
Auktionspreise (43)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der Stolberg-Wernigerode Münze Dukat 1824 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Heinrich XII und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1363, welches bei Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH für 4.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2021.
