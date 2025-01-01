Katalog
Auktionen
Preise
USD
USD
· US Dollar
EUR
· Euro
GBP
· Britisches Pfund
CHF
· Schweizer Franken
PLN
· Polnischer Zloty
RUB
· Russischer Rubel
Englisch
Polnisch
Russisch
Deutsch
Español
Einloggen
Konto
Ihr Konto
0 Tage
Rechnungen
Ausloggen
Nach Foto suchen
Stornieren
Bei Auktionen
Im Katalog
Stolberg-Wernigerode
Zeitraum:
1818-1824
1818-1824
Christian Friedrich
1818-1818
Heinrich XII
1824-1824
Heim
Katalog
Stolberg-Wernigerode Münzen
Heinrich XII
Dukat
Goldmünzen Dukat von Heinrich XII - Stolberg-Wernigerode
Dukat 1824
Jahr
Zeichen
Beschreibung
Verkauf
Verkauf
1824
0
43
Beliebte Abschnitte
Katalog der Weltmünzen
Münzkatalog von Stolberg-Wernigerode
Münzkatalog von Heinrich XII
Alle Stolberg-Wernigerode Münzen
Stolberg-Wernigerode Münzen Dukat
Numismatische Auktionen