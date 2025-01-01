flag
Stolberg-WernigerodeZeitraum:1818-1824 1818-1824

Goldmünzen Dukat von Heinrich XII - Stolberg-Wernigerode

type-coin
type-coin

Dukat 1824

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1824043
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von Stolberg-WernigerodeMünzkatalog von Heinrich XIIAlle Stolberg-Wernigerode MünzenStolberg-Wernigerode Münzen DukatNumismatische Auktionen