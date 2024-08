40 Centimos de Escudo 1864. Sechs spitze Sterne (Spanien, Isabella II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der spanischen Münze 40 Centimos de Escudo 1864 . Sechs spitze Sterne. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Isabella II und wurde vom Münzamt in Madrid geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1047, welches bei Morton & Eden Ltd für 480 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Juni 2019.

