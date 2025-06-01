SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund 1952 (Südafrika, Georg VI)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC16,502
- Auflage PROOF12,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg VI
- Wertangabe1 Pfund
- Jahr1952
- Name & RolleGeorg VI. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:630 USD
Durchschnittspreis (PROOF):630 USD
Auktionspreise (99)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1952 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg VI und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3173, welches bei SINCONA AG für 1.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungPF62 NGC
Preis
622 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungPF65 NGC
Preis
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferRoschberg Mynthandel AS
Datum16. März 2024
ErhaltungPF63 NGC
Preis
VerkäuferStack's
Datum18. Januar 2024
ErhaltungPF66 CAMEO PCGS
Preis
