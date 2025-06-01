flag
1 Pfund 1952 (Südafrika, Georg VI)

Avers 1 Pfund 1952 - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VIRevers 1 Pfund 1952 - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VI

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC16,502
  • Auflage PROOF12,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg VI
  • Wertangabe1 Pfund
  • Jahr1952
  • Name & RolleGeorg VI. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:630 USD
Durchschnittspreis (PROOF):630 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund 1952 - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VI
Auktionspreise (99)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1952 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg VI und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3173, welches bei SINCONA AG für 1.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2023.

Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 21. August 2025
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 21. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum21. August 2025
ErhaltungPF58 NGC
Preis
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
808 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungPF62 NGC
Preis
622 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 16. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. September 2024
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungPF66 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 26. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum26. Mai 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2024
ErhaltungPF61 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Coin Cabinet - 30. April 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Busso Peus - 26. April 2024
VerkäuferBusso Peus
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Roschberg Mynthandel AS - 16. März 2024
VerkäuferRoschberg Mynthandel AS
Datum16. März 2024
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Stack's - 18. Januar 2024
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Stack's - 18. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum18. Januar 2024
ErhaltungPF66 CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Rauch - 9. Dezember 2023
VerkäuferRauch
Datum9. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Rauch - 24. September 2023
VerkäuferRauch
Datum24. September 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 31. August 2025
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 31. August 2025
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 31. August 2025
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 31. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum31. August 2025
ErhaltungPF66 NGC
Zu versteigern
Südafrika 1 Pfund 1952 auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungPROOF
Zu versteigern
