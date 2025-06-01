1 Pfund 1952 (Südafrika, Georg VI)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1952 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg VI und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3173, welches bei SINCONA AG für 1.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2023.

Erhaltung PROOF (49) UNC (26) AU (11) XF (9) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (2) MS62 (2) PF67 (3) PF66 (11) PF65 (7) PF64 (7) PF63 (3) PF62 (2) PF61 (1) PF58 (1) CAMEO (3) Service NGC (32) PCGS (8) ANACS (3)

