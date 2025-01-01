flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

Goldmünzen 1 Pfund von Georg VI - Südafrika

type-coin

1 Pfund 1952

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
195216,50212,0002101
