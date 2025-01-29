flag
1/2 Pfund 1952 (Südafrika, Georg VI)

Avers 1/2 Pfund 1952 - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VIRevers 1/2 Pfund 1952 - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VI

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC16,002
  • Auflage PROOF12,000

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumGeorg VI
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • Jahr1952
  • Name & RolleGeorg VI. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Durchschnittspreis (PROOF):540 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund 1952 - Goldmünze Wert - Südafrika, Georg VI
Auktionspreise (77)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1952 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg VI und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22264, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF65 NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF65 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungPF65 CAMEO NGC
Preis
516 $
Preis in Auktionswährung 516 USD
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Stack's - 27. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum27. Februar 2025
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
420 $
Preis in Auktionswährung 420 USD
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungPF67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Auction World - 26. Januar 2025
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20. Oktober 2024
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungPF65 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Sovereign Rarities - 16. November 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum16. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Coin Cabinet - 10. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum10. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 16. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum16. Februar 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Emporium Hamburg - 17. November 2022
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 17. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum17. November 2022
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 10. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. November 2022
ErhaltungPF68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 20. Oktober 2022
VerkäuferHeritage
Datum20. Oktober 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Künker - 27. September 2022
VerkäuferKünker
Datum27. September 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Bertolami - 12. Juni 2022
VerkäuferBertolami
Datum12. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Stack's - 3. Juni 2022
VerkäuferStack's
Datum3. Juni 2022
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 3. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum3. März 2022
ErhaltungPF68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1952 auf der Auktion Heritage - 24. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. Februar 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
