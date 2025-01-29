1/2 Pfund 1952 (Südafrika, Georg VI)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1952 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg VI und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22264, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Dezember 2024.

Erhaltung PROOF (32) UNC (29) AU (12) XF (2) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS66 (1) MS65 (4) MS64 (5) MS63 (1) PF68 (4) PF67 (2) PF66 (9) PF65 (4) PF64 (2) PF63 (3) PF62 (1) CAMEO (1) Service NGC (25) PCGS (8) ANACS (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (3)

Bertolami (1)

Bolaffi (1)

CNG (2)

Coin Cabinet (2)

Emporium Hamburg (3)

Frühwald (1)

Goldberg (4)

Gorny & Mosch (3)

Grün (2)

Heritage (24)

HIRSCH (1)

Jean ELSEN (1)

Künker (3)

London Coins (1)

Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

Schulman (1)

Sovereign Rarities (1)

Stack's (4)

Teutoburger (3)

UBS (2)

V. GADOURY (1)

Varesi (1)

VL Nummus (5)

WAG (4)