SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund 1952 (Südafrika, Georg VI)
Foto von: Gorny & Mosch
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC16,002
- Auflage PROOF12,000
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumGeorg VI
- Wertangabe1/2 Pfund
- Jahr1952
- Name & RolleGeorg VI. (König von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:340 USD
Durchschnittspreis (PROOF):540 USD
Auktionspreise (77)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1952 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg VI und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 22264, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungPF65 CAMEO NGC
Preis
516 $
Preis in Auktionswährung 516 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Januar 2025
ErhaltungPF67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungPF65 NGC
Preis
—
VerkäuferSovereign Rarities
Datum16. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum10. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum17. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte