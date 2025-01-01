Katalog
Südafrika
Zeitraum:
1852-2020
1852-2020
Transvaal-Republik
1852-1902
Georg V
1910-1936
Georg VI
1936-1952
Elisabeth II
1952-2020
Südafrikanische Münzen
Georg VI
1/2 Pfund
Goldmünzen 1/2 Pfund von Georg VI - Südafrika
1/2 Pfund 1952
Jahr
Zeichen
Beschreibung
Auflage
UNC
Auflage
PROOF
Verkauf
Verkauf
1952
16,002
12,000
0
77
