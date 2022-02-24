flag
1 Pfund 1959 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1 Pfund 1959 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1 Pfund 1959 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage UNC1,132
  • Auflage PROOF630

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1 Pfund
  • Jahr1959
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Durchschnittspreis:480 USD
Durchschnittspreis (PROOF):580 USD
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1959 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 665, welches bei London Coins LTD für 650 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. März 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF66 NGC
Preis
780 $
Preis in Auktionswährung 780 USD
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion SINCONA - 27. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
508 $
Preis in Auktionswährung 500 CHF
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Frühwald - 2. Juli 2021
VerkäuferFrühwald
Datum2. Juli 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion London Coins - 6. Juni 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Juni 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion London Coins - 7. März 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum7. März 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 12. November 2020
VerkäuferHeritage
Datum12. November 2020
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 21. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum21. Mai 2020
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Auction World - 20. April 2020
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2020
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Jean ELSEN - 14. September 2019
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. September 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 13. September 2016
VerkäuferHeritage
Datum13. September 2016
ErhaltungPF67 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion WAG - 6. September 2015
VerkäuferWAG
Datum6. September 2015
ErhaltungXF
Preis
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Juni 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Juni 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungPROOF
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Emporium Hamburg - 11. Mai 2012
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum11. Mai 2012
ErhaltungUNC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion UBS - 8. September 2009
VerkäuferUBS
Datum8. September 2009
ErhaltungUNC
Preis
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion Stack's - 19. August 2009
VerkäuferStack's
Datum19. August 2009
ErhaltungPF63 NGC
Preis
******
Südafrika 1 Pfund 1959 auf der Auktion UBS - 24. Januar 2006
VerkäuferUBS
Datum24. Januar 2006
ErhaltungUNC
Preis
