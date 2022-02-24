SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund 1959 (Südafrika, Elisabeth II)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage UNC1,132
- Auflage PROOF630
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1 Pfund
- Jahr1959
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:480 USD
Durchschnittspreis (PROOF):580 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1959 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 665, welches bei London Coins LTD für 650 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. März 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2020
ErhaltungPF63 PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungPF64 NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungPROOF
Preis
