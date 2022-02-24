1 Pfund 1959 (Südafrika, Elisabeth II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1959 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 665, welches bei London Coins LTD für 650 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. März 2021.

