1 Pfund 1954 (Südafrika, Elisabeth II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1954 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21193, welches bei Heritage Auctions für 2.040 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2025.

Erhaltung PROOF (12) UNC (1) Erhaltung (slab) PF66 (3) PF65 (1) PF64 (3) Service NGC (6) PCGS (1)