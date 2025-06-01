SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1 Pfund 1954 (Südafrika, Elisabeth II)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- Auflage PROOF1,225
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1 Pfund
- Jahr1954
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Durchschnittspreis (PROOF):740 USD
Auktionspreise (13)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1954 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21193, welches bei Heritage Auctions für 2.040 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
2040 $
Preis in Auktionswährung 2040 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungPF66 NGC
Preis
