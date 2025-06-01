flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1 Pfund 1954 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1 Pfund 1954 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1 Pfund 1954 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • Auflage PROOF1,225

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1 Pfund
  • Jahr1954
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Durchschnittspreis (PROOF):740 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Pfund 1954 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (13)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1 Pfund 1954 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21193, welches bei Heritage Auctions für 2.040 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
942 $
Preis in Auktionswährung 700 GBP
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
2040 $
Preis in Auktionswährung 2040 USD
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion SINCONA - 27. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 24. März 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2022
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion Künker - 24. März 2022
VerkäuferKünker
Datum24. März 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 4. Juli 2019
VerkäuferHeritage
Datum4. Juli 2019
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion Grün - 14. Mai 2019
VerkäuferGrün
Datum14. Mai 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2014
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
