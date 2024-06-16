flag
SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020

1/2 Pfund 1959 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1/2 Pfund 1959 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1/2 Pfund 1959 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,944 g
  • Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,130
  • Auflage PROOF630

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • Jahr1959
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Durchschnittspreis (PROOF):400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund 1959 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (21)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1959 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34091, welches bei Heritage Auctions für 1.253 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2016.

Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF65 NGC
Preis
456 $
Preis in Auktionswährung 456 USD
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Stephen Album - 16. Juni 2024
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
400 $
Preis in Auktionswährung 400 USD
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Rhenumis - 16. Januar 2024
VerkäuferRhenumis
Datum16. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion SINCONA - 27. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Auction World - 17. Juli 2022
VerkäuferAuction World
Datum17. Juli 2022
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Auction World - 17. Juli 2022
VerkäuferAuction World
Datum17. Juli 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Frühwald - 2. Juli 2021
VerkäuferFrühwald
Datum2. Juli 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion London Coins - 7. März 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum7. März 2021
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Jean ELSEN - 14. September 2019
VerkäuferJean ELSEN
Datum14. September 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Grün - 14. Mai 2019
VerkäuferGrün
Datum14. Mai 2019
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Emporium Hamburg - 26. Oktober 2018
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum26. Oktober 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 13. September 2016
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 13. September 2016
VerkäuferHeritage
Datum13. September 2016
ErhaltungPF68 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Bolaffi - 19. Dezember 2015
VerkäuferBolaffi
Datum19. Dezember 2015
ErhaltungKeine Note
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 25. Juni 2015
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 25. Juni 2015
VerkäuferHeritage
Datum25. Juni 2015
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion SINCONA - 1. November 2011
VerkäuferSINCONA
Datum1. November 2011
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2011
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion UBS - 8. September 2009
VerkäuferUBS
Datum8. September 2009
ErhaltungUNC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Stack's - 19. August 2009
Südafrika 1/2 Pfund 1959 auf der Auktion Stack's - 19. August 2009
VerkäuferStack's
Datum19. August 2009
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
