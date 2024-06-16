1/2 Pfund 1959 (Südafrika, Elisabeth II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1959 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34091, welches bei Heritage Auctions für 1.253 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2016.

