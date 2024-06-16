SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund 1959 (Südafrika, Elisabeth II)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,944 g
- Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,130
- Auflage PROOF630
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1/2 Pfund
- Jahr1959
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:320 USD
Durchschnittspreis (PROOF):400 USD
Auktionspreise (21)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1959 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34091, welches bei Heritage Auctions für 1.253 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum26. Oktober 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum13. September 2016
ErhaltungPF68 CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte