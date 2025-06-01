SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund 1955 (Südafrika, Elisabeth II)
Foto von: Hess Divo
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,944 g
- Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF900
Beschreibung
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1/2 Pfund
- Jahr1955
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Durchschnittspreis (PROOF):240 USD
Auktionspreise (12)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1955 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1147, welches bei London Coins LTD für 400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferV. GADOURY
Datum16. November 2018
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte