1/2 Pfund 1955 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1/2 Pfund 1955 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1/2 Pfund 1955 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: Hess Divo

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,944 g
  • Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF900

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • Jahr1955
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Durchschnittspreis (PROOF):240 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund 1955 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (12)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1955 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1147, welches bei London Coins LTD für 400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2025.

Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF68 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF68 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
538 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Stack's - 27. Februar 2025
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Stack's - 27. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum27. Februar 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
420 $
Preis in Auktionswährung 420 USD
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Nihon - 15. Dezember 2024
VerkäuferNihon
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2021
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2021
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2021
ErhaltungPF64 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion V. GADOURY - 16. November 2018
VerkäuferV. GADOURY
Datum16. November 2018
ErhaltungPF65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungPF66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2013
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2013
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2013
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2011
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 31. Mai 2009
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 31. Mai 2009
VerkäuferHeritage
Datum31. Mai 2009
ErhaltungPF65 ICG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
Südafrika 1/2 Pfund 1955 auf der Auktion Heritage - 15. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2025
ErhaltungPF61 NGC
Zu versteigern
