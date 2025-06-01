1/2 Pfund 1955 (Südafrika, Elisabeth II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1955 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1147, welches bei London Coins LTD für 400 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Mai 2025.

Erhaltung PROOF (10) UNC (2) Erhaltung (slab) PF68 (2) PF66 (3) PF65 (2) PF64 (3) Service NGC (6) PCGS (3) ICG (1)