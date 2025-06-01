flag
1/2 Pfund 1954 (Südafrika, Elisabeth II)

Avers 1/2 Pfund 1954 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth IIRevers 1/2 Pfund 1954 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,944 g
  • Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Durchmesser19,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF1,225

Beschreibung

  • LandSüdafrika
  • ZeitraumElisabeth II
  • Wertangabe1/2 Pfund
  • Jahr1954
  • Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
  • MünzstättePretoria
  • MünztypAnlagemünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:420 USD
Durchschnittspreis (PROOF):280 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Pfund 1954 - Goldmünze Wert - Südafrika, Elisabeth II
Auktionspreise (11)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1954 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25244, welches bei Heritage Auctions für 690 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Südafrika 1/2 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungPF66 NGC
Preis
Südafrika 1/2 Pfund 1954 auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
471 $
Preis in Auktionswährung 350 GBP
Südafrika 1/2 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungPF66 NGC
Preis
690 $
Preis in Auktionswährung 690 USD
Südafrika 1/2 Pfund 1954 auf der Auktion SINCONA - 27. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 7. Oktober 2021
VerkäuferHeritage
Datum7. Oktober 2021
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1954 auf der Auktion Auction World - 20. April 2020
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2020
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungPF62 NGC
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1954 auf der Auktion Heritage - 14. April 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. April 2015
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1954 auf der Auktion Hess Divo - 26. Oktober 2011
VerkäuferHess Divo
Datum26. Oktober 2011
ErhaltungUNC
Preis
******
Südafrika 1/2 Pfund 1954 auf der Auktion Stack's - 19. August 2009
VerkäuferStack's
Datum19. August 2009
ErhaltungPF61 NGC
Preis
Beliebte Abschnitte
