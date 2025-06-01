SüdafrikaZeitraum:1852-2020 1852-2020
1/2 Pfund 1954 (Südafrika, Elisabeth II)
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,944 g
- Reines Gold (0,1163 oz) 3,6166 g
- Durchmesser19,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF1,225
- LandSüdafrika
- ZeitraumElisabeth II
- Wertangabe1/2 Pfund
- Jahr1954
- Name & RolleElizabeth II. (Königin von Großbritannien)
- MünzstättePretoria
- MünztypAnlagemünzen
Durchschnittspreis:420 USD
Durchschnittspreis (PROOF):280 USD
Auktionspreise (11)
Entdecken Sie den aktuellen Wert der südafrikanischen Münze 1/2 Pfund 1954 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Elisabeth II und wurde vom Münzamt in Pretoria geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25244, welches bei Heritage Auctions für 690 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. November 2023.
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2020
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
