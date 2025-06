6 Kreuzer 1838 (Sachsen-Coburg und Gotha, Ernst I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Sachsen-Coburg und Gotha Münze 6 Kreuzer 1838 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Ernst I und wurde vom Münzamt in Gotha geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1715, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 420 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Februar 2022.

Erhaltung AU (4) XF (6)