RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

50 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 50 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 50 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht6,45 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe50 Kopeken
  • Jahr1967
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6 USD
Auktionspreise (38)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 50 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1821, welches bei Numisbalt für 54 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Juni 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 50 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum14. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
7 $
Preis in Auktionswährung 6 EUR
Rußland 50 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
57 $
Preis in Auktionswährung 54 EUR
Wo zu kaufen?
Rußland 50 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Coins NB - 27. September 2025
VerkäuferCoins NB
Datum27. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
