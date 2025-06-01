3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 343, welches bei COINSTORE für 22 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

