3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht14 g
- Durchmesser33 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):9 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 343, welches bei COINSTORE für 22 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
