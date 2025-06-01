flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht14 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):9 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (50)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 343, welches bei COINSTORE für 22 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Istra Numizmatika - 1. Juni 2025
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum1. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
7 $
Preis in Auktionswährung 6 EUR
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 10. April 2025
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion NUMMUS Olomouc - 10. April 2025
VerkäuferNUMMUS Olomouc
Datum10. April 2025
ErhaltungPROOF
Preis
7 $
Preis in Auktionswährung 160 CZK
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 4. April 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum4. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 7. März 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum7. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Katz - 11. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum11. Juni 2023
ErhaltungPF50
Preis
******
******
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 16. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum16. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 2. März 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum2. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 13. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 9. Dezember 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum9. Dezember 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 14. Oktober 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum14. Oktober 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1991 "50 Jahre Sieg bei Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 30. September 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum30. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
