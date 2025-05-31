3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 342, welches bei COINSTORE für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

