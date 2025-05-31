flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht14 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1989
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (49)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 342, welches bei COINSTORE für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Coins NB - 14. Juni 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
5 $
Preis in Auktionswährung 4 EUR
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Zöttl - 31. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum31. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 44 EUR
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Russiancoin - 11. Januar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Januar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Russiancoin - 23. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum23. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Wójcicki - 6. Juni 2023
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Wójcicki - 6. Juni 2023
VerkäuferWójcicki
Datum6. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion BAC - 29. März 2023
VerkäuferBAC
Datum29. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Wójcicki - 2. Dezember 2022
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Wójcicki - 2. Dezember 2022
VerkäuferWójcicki
Datum2. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Russiancoin - 24. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2022
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Russiancoin - 13. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion BAC - 5. Oktober 2022
VerkäuferBAC
Datum5. Oktober 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion BAC - 11. Mai 2022
VerkäuferBAC
Datum11. Mai 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion BAC - 15. Dezember 2021
VerkäuferBAC
Datum15. Dezember 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Russiancoin - 14. Oktober 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum14. Oktober 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" auf der Auktion Russiancoin - 30. September 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum30. September 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1989Alle Russische MünzenRussische Kupfernickel MünzenRussische Münzen 3 RubelNumismatische Auktionen