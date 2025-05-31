RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht14 g
- Durchmesser33 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1989
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4 USD
Durchschnittspreis (PROOF):15 USD
Auktionspreise (49)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1989 "Erdbeben in Armenien". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 342, welches bei COINSTORE für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
47 $
Preis in Auktionswährung 44 EUR
123
