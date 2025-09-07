RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht14 g
- Durchmesser33 mm
- RandRandschrift
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe3 Rubel
- Jahr1987
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 341, welches bei COINSTORE für 58 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
61 $
Preis in Auktionswährung 58 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
