RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht14 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandRandschrift
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe3 Rubel
  • Jahr1987
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (40)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 341, welches bei COINSTORE für 58 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 7. September 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum7. September 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
26 $
Preis in Auktionswährung 22 EUR
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 4. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum4. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Russiancoin - 24. Juli 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 9. Februar 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Februar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
61 $
Preis in Auktionswährung 58 EUR
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 17. November 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum17. November 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 7. Juli 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. Juli 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 7. April 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum7. April 2024
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 10. März 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum10. März 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 10. Dezember 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 2. April 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Coins NB - 11. März 2023
VerkäuferCoins NB
Datum11. März 2023
ErhaltungPF68 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Rußland 3 Rubel 1987 "70 Jahre Oktoberrevolution" auf der Auktion Numisbalt - 11. Dezember 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
