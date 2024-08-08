flag
20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht4,35 g
  • Durchmesser21,8 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe20 Kopeken
  • Jahr1967
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (18)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2289, welches bei Numisbalt für 26 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Februar 2021.

Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 13. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
2 $
Preis in Auktionswährung 150 RUB
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum14. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
14 $
Preis in Auktionswährung 13 EUR
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 9. Juni 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum9. Juni 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 2. September 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum2. September 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 14. März 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum14. März 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 4. Februar 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
******
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 28. Januar 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum28. Januar 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 14. Januar 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum14. Januar 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juli 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
******
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 25. Juni 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Juni 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 17. Oktober 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 17. Oktober 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 16. Mai 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum16. Mai 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 10. April 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum10. April 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
