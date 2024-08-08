RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht4,35 g
- Durchmesser21,8 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe20 Kopeken
- Jahr1967
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15 USD
Auktionspreise (18)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 20 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2289, welches bei Numisbalt für 26 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Februar 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRussiancoin
Datum28. Januar 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte