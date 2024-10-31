15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1895, welches bei Numisbalt für 26 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. März 2021.

Erhaltung UNC (15) Keine Note (14) Erhaltung (slab) MS65 (4) MS63 (2) Service PCGS (4) NGC (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Numisbalt (6)

Russiancoin (23)