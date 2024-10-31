RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfernickel
- Gewicht3,4 g
- Durchmesser19,6 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe15 Kopeken
- Jahr1967
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionspreise (29)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1895, welches bei Numisbalt für 26 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. März 2021.
