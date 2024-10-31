flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallKupfernickel
  • Gewicht3,4 g
  • Durchmesser19,6 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe15 Kopeken
  • Jahr1967
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (29)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution". Diese Kupfernickel stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1895, welches bei Numisbalt für 26 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. März 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 31. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 5. September 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum5. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 8. August 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum8. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 25. Juli 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Juli 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 27. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 13. Juni 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum13. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 9. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum9. November 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 9. Februar 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum9. Februar 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 6. November 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum6. November 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
20 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 9. Juni 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum9. Juni 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 13. Februar 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Februar 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 2. September 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum2. September 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 9. Mai 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Mai 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 14. März 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum14. März 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
31 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 4. Februar 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 14. Januar 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum14. Januar 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juli 2020
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juli 2020
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 25. Juni 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Juni 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 17. Oktober 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 15 Kopeken 1967 "50 Jahre Oktober Revolution" auf der Auktion Russiancoin - 17. Oktober 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2019
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
