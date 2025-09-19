RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfer-Nickel Bronze Plattierung
- Gewicht6,25 g
- Durchmesser25 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC500,000
- Auflage BU50,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Riesenfischuhu (Rote Liste)" mit Markierung ЛМД. Diese Kupfer-Nickel Bronze Plattierung stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5507, welches bei Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH für 800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Oktober 2010.
VerkäuferCoin Cabinet
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
31 $
Preis in Auktionswährung 24 GBP
VerkäuferRio de la Plata
Datum16. Juni 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferVila Rica Moedas Ltda
Datum3. September 2020
ErhaltungUNC
Preis
