RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfer-Nickel Bronze Plattierung
  • Gewicht6,25 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC500,000
  • Auflage BU50,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:95 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Riesenfischuhu (Rote Liste)" mit Markierung ЛМД. Diese Kupfer-Nickel Bronze Plattierung stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5507, welches bei Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH für 800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Oktober 2010.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Coins and Medals - 19. September 2025
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Coins and Medals - 19. September 2025
VerkäuferCoins and Medals
Datum19. September 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Rio de la Plata - 13. Dezember 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
20 $
Preis in Auktionswährung 20 USD
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Coin Cabinet - 10. Oktober 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
31 $
Preis in Auktionswährung 24 GBP
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Katz - 19. Juli 2023
VerkäuferKatz
Datum19. Juli 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Katz - 29. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum29. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Rio de la Plata - 16. Juni 2023
VerkäuferRio de la Plata
Datum16. Juni 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Coinhouse - 13. Mai 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum13. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Rio de la Plata - 31. August 2022
VerkäuferRio de la Plata
Datum31. August 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Coinhouse - 26. Juni 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum26. Juni 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Katz - 8. Juni 2022
VerkäuferKatz
Datum8. Juni 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Rio de la Plata - 9. Oktober 2021
VerkäuferRio de la Plata
Datum9. Oktober 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Vila Rica Moedas Ltda - 3. September 2020
VerkäuferVila Rica Moedas Ltda
Datum3. September 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 19. März 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum19. März 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 6. Februar 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum6. Februar 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 17. Oktober 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 20. März 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum20. März 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 16. Februar 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum16. Februar 2017
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2016
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2016
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" auf der Auktion Gorny & Mosch - 14. Oktober 2010
VerkäuferGorny & Mosch
Datum14. Oktober 2010
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
