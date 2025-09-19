5 Rubel 1991 ЛМД "Riesenfischuhu (Rote Liste)" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Riesenfischuhu (Rote Liste)" mit Markierung ЛМД. Diese Kupfer-Nickel Bronze Plattierung stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5507, welches bei Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH für 800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Oktober 2010.

