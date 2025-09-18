RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallKupfer-Nickel Bronze Plattierung
- Gewicht6,25 g
- Durchmesser25 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC500,000
- Auflage BU50,000
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe5 Rubel
- Jahr1991
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Markhor (Rote Liste)" mit Markierung ЛМД. Diese Kupfer-Nickel Bronze Plattierung stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1340, welches bei Katz Auction für 11 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Oktober 2016.
Erhaltung
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
6 $
Preis in Auktionswährung 550 RUB
VerkäuferVila Rica Moedas Ltda
Datum15. Dezember 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
