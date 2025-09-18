5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Markhor (Rote Liste)" mit Markierung ЛМД. Diese Kupfer-Nickel Bronze Plattierung stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1340, welches bei Katz Auction für 11 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Oktober 2016.

Erhaltung UNC (12) Keine Note (4)