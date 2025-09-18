flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" - Münze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallKupfer-Nickel Bronze Plattierung
  • Gewicht6,25 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC500,000
  • Auflage BU50,000

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe5 Rubel
  • Jahr1991
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" - Münze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 5 Rubel 1991 "Markhor (Rote Liste)" mit Markierung ЛМД. Diese Kupfer-Nickel Bronze Plattierung stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1340, welches bei Katz Auction für 11 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Oktober 2016.

Erhaltung
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 18. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. September 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 24. Juli 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 7. Dezember 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
6 $
Preis in Auktionswährung 550 RUB
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Katz - 19. Juli 2023
VerkäuferKatz
Datum19. Juli 2023
ErhaltungUNC
Preis
8 $
Preis in Auktionswährung 7 EUR
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Katz - 29. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum29. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Rio de la Plata - 31. August 2022
VerkäuferRio de la Plata
Datum31. August 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Rio de la Plata - 9. Oktober 2021
VerkäuferRio de la Plata
Datum9. Oktober 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Katz - 20. Dezember 2020
VerkäuferKatz
Datum20. Dezember 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Vila Rica Moedas Ltda - 15. Dezember 2020
VerkäuferVila Rica Moedas Ltda
Datum15. Dezember 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 19. März 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum19. März 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 6. Februar 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum6. Februar 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 17. Oktober 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 22. August 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum22. August 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Russiancoin - 20. März 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum20. März 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Katz - 6. Mai 2018
VerkäuferKatz
Datum6. Mai 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Rußland 5 Rubel 1991 ЛМД "Markhor (Rote Liste)" auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2016
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2016
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
