Probe 200000 Zlotych 1991 MW ET "Papst Johannes Paul II". Nickel (Polen, III Republik Polen vor Stückelung)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen MünzeProbe 200000 Zlotych 1991 "Papst Johannes Paul II" mit Markierung MW ET. Nickel. Diese Nickel stammt aus der Zeit der III Republik Polen vor Stückelung und wurde vom Münzamt in Warschau geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 685, welches bei Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal für 3.100 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Mai 2016.

