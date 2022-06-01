flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

8 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers 8 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 8 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht28 g
  • Reines Gold (0,8876 oz) 27,608 g

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe8 Dukaten
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das PCGS-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 8 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 8 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 374, welches bei Hess Divo für 125.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Juni 2022.

Erhaltung
Polen 8 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Hess Divo - 1. Juni 2022
VerkäuferHess Divo
Datum1. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
130260 $
Preis in Auktionswährung 125000 CHF
Polen 8 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 28. Januar 2021
VerkäuferKünker
Datum28. Januar 2021
ErhaltungXF
Preis
121140 $
Preis in Auktionswährung 100000 EUR
Polen 8 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Busso Peus - 9. November 2018
VerkäuferBusso Peus
Datum9. November 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIMünzen aus von Polen 1711Alle Polnische MünzenPolnische Gold MünzenPolnische Münzen 8 DukatenNumismatische Auktionen