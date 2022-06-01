8 Dukaten 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 8 Dukaten 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 374, welches bei Hess Divo für 125.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Juni 2022.

Erhaltung XF (3)