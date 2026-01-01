flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

Vikariatsmünzen 8 Dukaten von August II - Polen

type-coin
type-coin

8 Dukaten 1711

Vikariat
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf
1711ILH03
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von PolenMünzkatalog von August IIAlle Polnische MünzenPolnische Münzen 8 DukatenNumismatische Auktionen