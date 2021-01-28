flag
PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020

10 Dukaten (Portugal) 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)

Avers 10 Dukaten (Portugal) 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der StarkeRevers 10 Dukaten (Portugal) 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht35 g
  • Reines Gold (1,1095 oz) 34,51 g

Beschreibung

  • LandPolen
  • ZeitraumAugust II der Starke
  • Wertangabe10 Dukaten (Portugal)
  • Jahr1711
  • Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
  • MünzstätteDresden
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:270000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Dukaten (Portugal) 1711 ILH "Vikariat" - Goldmünze Wert - Polen, August II der Starke
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 10 Dukaten (Portugal) 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 314, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 220.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Polen 10 Dukaten (Portugal) 1711 ILH "Vikariat" auf der Auktion Künker - 28. Januar 2021
VerkäuferKünker
Datum28. Januar 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Beliebte Abschnitte
