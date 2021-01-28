PolenZeitraum:1506-2020 1506-2020
10 Dukaten (Portugal) 1711 ILH "Vikariat" (Polen, August II der Starke)
- MetallGold (0,986)
- Gewicht35 g
- Reines Gold (1,1095 oz) 34,51 g
- LandPolen
- ZeitraumAugust II der Starke
- Wertangabe10 Dukaten (Portugal)
- Jahr1711
- Name & RolleAugust der Starke (König von Polen)
- MünzstätteDresden
- MünztypGedenkmünzen
Durchschnittspreis:270000 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 10 Dukaten (Portugal) 1711 "Vikariat" mit Markierung ILH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von August II und wurde vom Münzamt in Dresden geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 314, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 220.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2021.
