Vikariatsmünzen 10 Dukaten (Portugal) von August II - Polen

10 Dukaten (Portugal) 1711

Vikariat
JahrZeichenBeschreibungKopickiVerkaufVerkauf
1711ILH01
