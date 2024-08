2 Pfennig 1817 C (Hannover, Georg III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der hannoverschen Münze 2 Pfennig 1817 mit Markierung C. Diese Kupfer stammt aus der Zeit Georg III und wurde vom Münzamt in Clausthal geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 801, welches bei WAG online Auktionen oHG für 21 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Dezember 2016.

Erhaltung XF (1) VF (1)