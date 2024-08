2 Mark 1904 E "Sachsen". Lebensdaten (Deutschland, Deutsches Kaiserreich)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der deutschen Münze 2 Mark 1904 "Sachsen" mit Markierung E. Lebensdaten. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs und wurde vom Münzamt in Muldenhütten geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1818, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 1.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Mai 2022.

Erhaltung PROOF (11) UNC (242) AU (273) XF (137) VF (13) Keine Note (16) Erhaltung (slab) MS67 (10) MS66 (21) MS65 (24) MS64 (8) MS63 (10) MS62 (4) MS61 (1) MS60 (1) PF64 (2) CAMEO (1) Service PCGS (33) NGC (46) ННР (1) ANACS (2)

