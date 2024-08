3 Mark 1910 A "Preussen" (Deutschland, Deutsches Kaiserreich)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der deutschen Münze 3 Mark 1910 "Preussen" mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 2588, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.438 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Mai 2008.

Erhaltung PROOF (19) UNC (33) AU (24) XF (119) VF (51) F (1) Keine Note (29) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (3) MS64 (3) MS62 (4) AU58 (2) AU55 (1) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (1) PF67 (2) PF66 (3) PF65 (1) PF64 (2) PF63 (3) CAMEO (2) ULTRA CAMEO (7) Service PCGS (13) NGC (11) ННР (2) ANACS (1)

