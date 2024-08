20 Mark 1906 A "Preussen" (Deutschland, Deutsches Kaiserreich)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der deutschen Münze 20 Mark 1906 "Preussen" mit Markierung A. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs und wurde vom Münzamt in Berlin geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 897, welches bei GINZA COINS CO. für 520.000 JPY verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. November 2019.

Erhaltung PROOF (4) UNC (38) AU (48) XF (107) VF (38) Keine Note (9) Erhaltung (slab) MS64 (6) MS63 (11) MS62 (6) AU58 (1) PF67 (1) ULTRA CAMEO (1) Service NGC (18) NGS (1) PCGS (4) ANACS (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Anticomondo (1)

Auctiones (1)

Aureo & Calicó (5)

AURORA (3)

Bereska (1)

Casa de Subastas de Madrid (1)

Cayón (2)

Coin Cabinet (7)

COINSNET (1)

Davissons Ltd. (1)

DNW (1)

Emporium Hamburg (4)

Eurseree (1)

Felzmann (7)

Frühwald (2)

Gärtner (5)

GINZA (1)

Goldberg (3)

Gorny & Mosch (3)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

HAYNAULT (1)

Heritage (22)

Heritage Eur (10)

HERVERA (3)

Hess Divo (3)

HIRSCH (18)

Höhn (15)

Holmasto (4)

Ibrahim's Collectibles (2)

ICE (1)

Jean ELSEN (3)

Jesús Vico (1)

Karbownik (1)

Katz (8)

Kroha (1)

Künker (13)

La Galerie Numismatique (3)

MDC Monaco (1)

Möller (3)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Numisbalt (2)

Oslo Myntgalleri (1)

Pegasus Auctions (1)

Reinhard Fischer (15)

SINCONA (2)

Skanfil Auksjoner AS (1)

Soler y Llach (4)

Sonntag (1)

Spink (1)

Stack's (10)

Stephen Album (1)

Teutoburger (5)

UBS (3)

V. GADOURY (2)

Veilinghuis de Ruiter (1)

WAG (25)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (1)