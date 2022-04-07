flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

20 Centime 1878 A (Frankreich, Dritte Republik)

Avers 20 Centime 1878 A - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte RepublikRevers 20 Centime 1878 A - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht1 g
  • Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
  • Durchmesser15 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage PROOF30

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumDritte Republik
  • Wertangabe20 Centime
  • Jahr1878
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):6900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 20 Centime 1878 A - Silbermünze Wert - Frankreich, Dritte Republik
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1878 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 494, welches bei Maison Palombo für 8.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 20 Centime 1878 A auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungPF68 PCGS
Preis
8040 $
Preis in Auktionswährung 7500 EUR
Frankreich 20 Centime 1878 A auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 7. April 2022
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum7. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
6757 $
Preis in Auktionswährung 6200 EUR
Frankreich 20 Centime 1878 A auf der Auktion Palombo - 20. Oktober 2018
VerkäuferPalombo
Datum20. Oktober 2018
ErhaltungPF65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 20 Centime 1878 A auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 7. Mai 2014
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum7. Mai 2014
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikMünzen aus von Frankreich 1878Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 20 CentimeNumismatische Auktionen