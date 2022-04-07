20 Centime 1878 A (Frankreich, Dritte Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1878 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 494, welches bei Maison Palombo für 8.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.

