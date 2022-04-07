FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
20 Centime 1878 A (Frankreich, Dritte Republik)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht1 g
- Reines Silber (0,0289 oz) 0,9 g
- Durchmesser15 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage PROOF30
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumDritte Republik
- Wertangabe20 Centime
- Jahr1878
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:0 USD
Durchschnittspreis (PROOF):6900 USD
Auktionspreise (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 20 Centime 1878 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit der Dritten Republik und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 494, welches bei Maison Palombo für 8.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum7. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
6757 $
Preis in Auktionswährung 6200 EUR
