flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

Silbermünzen 20 Centime der Dritten Republik - Frankreich

type-coin
type-coin

20 Centime 1878

JahrZeichenBeschreibungAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1878A3004
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog der Dritten RepublikAlle Französische MünzenFranzösische Münzen 20 CentimeNumismatische Auktionen