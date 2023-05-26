FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
1 Franken 1854 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht5 g
- Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
- Durchmesser23 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC763,973
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe1 Franken
- Jahr1854
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 770, welches bei Maison Palombo für 22.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.
Verkäufer MDC Monaco
Datum 11. Oktober 2023
Erhaltung PF66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufer cgb.fr
Datum 3. August 2021
Erhaltung Keine Note GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufer Chaponnière
Datum 21. Oktober 2018
Erhaltung MS67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
