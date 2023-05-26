flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

1 Franken 1854 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 1 Franken 1854 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 1 Franken 1854 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Hess Divo

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht5 g
  • Reines Silber (0,1447 oz) 4,5 g
  • Durchmesser23 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC763,973

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe1 Franken
  • Jahr1854
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:510 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Franken 1854 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (33)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 1 Franken 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 770, welches bei Maison Palombo für 22.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion WAG - 11. Mai 2025
VerkäuferWAG
Datum11. Mai 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Stack's - 17. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum17. Januar 2025
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
4000 $
Preis in Auktionswährung 4000 USD
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
152 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungPF63 CAMEO NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungPF66 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Heritage Eur - 26. Mai 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum26. Mai 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Olivier Goujon - 23. November 2021
VerkäuferOlivier Goujon
Datum23. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Stack's - 18. August 2021
VerkäuferStack's
Datum18. August 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion cgb.fr - 3. August 2021
Verkäufercgb.fr
Datum3. August 2021
ErhaltungKeine Note GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion cgb.fr - 27. Juli 2021
Verkäufercgb.fr
Datum27. Juli 2021
ErhaltungMS63 GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Olivier Goujon - 19. November 2019
VerkäuferOlivier Goujon
Datum19. November 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion cgb.fr - 5. März 2019
Verkäufercgb.fr
Datum5. März 2019
ErhaltungMS63 GENI
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Chaponnière - 21. Oktober 2018
VerkäuferChaponnière
Datum21. Oktober 2018
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Schulman - 1. März 2018
VerkäuferSchulman
Datum1. März 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Hess Divo - 30. November 2017
VerkäuferHess Divo
Datum30. November 2017
ErhaltungUNC
Preis
Wo zu kaufen?
Frankreich 1 Franken 1854 A auf der Auktion Stephen Album - 25. Januar 2026
VerkäuferStephen Album
Datum25. Januar 2026
ErhaltungMS64 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
