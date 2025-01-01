flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1920

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1920 S
Durchschnittlicher Preis720000 $
Verkauf
06
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1920 M
Durchschnittlicher Preis3300 $
Verkauf
055
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1920 P
Durchschnittlicher Preis550 $
Verkauf
0118
Kategorie
Jahr
Suchen