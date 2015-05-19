flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1920 S (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1920 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1920 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: St James’s Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC360,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1920
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:720000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):680000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1920 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (6)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1920 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 736, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 650.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1920 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
552000 $
Preis in Auktionswährung 552000 USD
Australien Sovereign 1920 S auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
552000 $
Preis in Auktionswährung 552000 USD
Australien Sovereign 1920 S auf der Auktion St James’s - 7. Oktober 2021
VerkäuferSt James’s
Datum7. Oktober 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1920 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1920 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 5. März 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1920 S auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Georg VMünzen aus fon Australien 1920Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen