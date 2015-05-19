AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1920 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC360,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1920
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:720000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):680000 USD
Auktionspreise (6)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1920 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 736, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 650.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
552000 $
Preis in Auktionswährung 552000 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungPROOF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungPROOF
Preis
