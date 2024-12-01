AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,837,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1892
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionspreise (99)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1892 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2054, welches bei Roxbury’s Auction House für 2.350 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. März 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1080 $
Preis in Auktionswährung 1080 USD
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferNumisma - Portugal
Datum27. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Wo zu kaufen?
