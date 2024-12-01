flag
Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,837,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1892
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (99)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1892 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2054, welches bei Roxbury’s Auction House für 2.350 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. März 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1080 $
Preis in Auktionswährung 1080 USD
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
509 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Stack's - 16. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Mai 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. Mai 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. Mai 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 28. April 2024
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum28. April 2024
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Numisma - Portugal - 27. September 2023
VerkäuferNumisma - Portugal
Datum27. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion GINZA - 10. Juni 2023
VerkäuferGINZA
Datum10. Juni 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1892 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Teutoburger - 13. September 2025
VerkäuferTeutoburger
Datum13. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
