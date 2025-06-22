AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1864 (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,689,500
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1864
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1600 USD
Auktionspreise (320)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1864 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 40006, welches bei Stack's Bowers für 16.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. August 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
