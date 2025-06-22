flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1864 (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1864 - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1864 - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,689,500

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1864
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (320)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1864 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 40006, welches bei Stack's Bowers für 16.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. August 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 31. Juli 2025
VerkäuferHeritage
Datum31. Juli 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
990 $
Preis in Auktionswährung 990 USD
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Via - 22. Juni 2025
VerkäuferVia
Datum22. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
1095 $
Preis in Auktionswährung 950 EUR
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Münzenonline - 16. Mai 2025
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Marudhar - 22. Februar 2025
VerkäuferMarudhar
Datum22. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Auction World - 26. Januar 2025
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 18. Januar 2025
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum18. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Aurea - 12. Dezember 2024
VerkäuferAurea
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Nihon - 9. Juni 2024
VerkäuferNihon
Datum9. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion NOONANS - 17. April 2024
VerkäuferNOONANS
Datum17. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion HARMERS - 1. November 2023
VerkäuferHARMERS
Datum1. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion SINCONA - 26. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Warin Global Investments - 3. Oktober 2023
VerkäuferWarin Global Investments
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1864 auf der Auktion Warin Global Investments - 12. Mai 2023
VerkäuferWarin Global Investments
Datum12. Mai 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
